Sanremo: Pagano (Pd), contro Jebreal razzismo e censura. Nella Rai ancora di Salvini spazio solo ai sovranisti?

- "La campagna che in queste ore il mondo della destra sta portando avanti contro la giornalista Rula Jebreal perché, per una sera, potrebbe essere ospite di Sanremo mette insieme razzismo e censura: nella Rai che è ancora la Rai di Salvini non è permesso dare spazio a persone di colore o persone che non la pensano come il 'Capitano' dei leghisti? O sei sovranista, oppure le porte del servizio pubblico sono precluse?". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "E' davvero vergognoso - prosegue Pagano - questo bavaglio preventivo. Rai1 può dare un programma quotidiano al biografo di Salvini, ma non può ospitare una voce dissonante dal verbo sovranista? Il canone lo pagano tutti gli italiani, non solo coloro che votano Lega e Fratelli d'Italia". (Com)