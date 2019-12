Congo-Kinshasa: nuovo attacco delle Adf nella zona di Beni, uccisi 18 civili

- Diciotto civili sono stati uccisi in un nuovo attacco sferrato dalle Forze democratiche alleate (Adf) nel dipartimento di Beni, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), nella notte fra domenica e lunedì. L'incursione, ha riferito ai media locali il governatore del territorio Donat Kibwana, è avvenuta ad Apetina-Sana, vicino al capoluogo Oicha, dove i ribelli hanno pugnalato a morte 18 civili e dato alle fiamme più case. In questo contesto, il leader della società civile Teddy Kataliko ha rinnovato l'invito alle autorità di proteggere la popolazione da questi attacchi, che proseguono ormai da un mese con un alto bilancio di vittime. "Continuiamo a chiedere alle Forze armate congolesi (Fardc) di avviare operazioni anche sul lato ovest (del paese) al fine di risparmiare civili", ha detto Kataliko. Apetina-Sana è una città situata 16 chilometri a ovest di Oicha, in una zona che i locali chiamano il "triangolo della morte". Dallo scorso 28 novembre il capo di Stato maggiore dell'esercito congolese, Celestin Mbala, si è trasferito con la sua squadra a Beni, seguito poco tempo dopo dall'ispettore generale delle Fardc, John Numbi, vicino all'ex presidente Joseph Kabila. Originari dell'Uganda, i ribelli delle Adf si sono stabiliti nel Congo orientale dal 1995 con l'obiettivo di organizzare attacchi a Kampala. Nel tempo la loro azione si è rivolta piuttosto sul territorio congolese ed in particolare nella regione di Beni, dove sono accusati di aver massacrato centinaia di civili dall'ottobre del 2014. Dall'avvio, lo scorso 30 ottobre, dell'operazione militare condotta dalle Fardc contro di loro e i gruppi armati della regione, le Adf sono accusate di aver ucciso oltre 200 civili.(Res)