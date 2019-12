Viterbo: a capodanno orario continuato per visite alla città sotterranea

- "Per capodanno Viterbo Sotterranea resterà aperta con orario continuato sia il 31 dicembre che il 1 gennaio 2020". Lo ha reso noto Terre d'Etruria in un comunicato. Nel documento inoltre si è reso noto che "i turisti che trascorreranno l'inizio del nuovo anno nella Tuscia potranno partecipare ad affascinanti tour nel centro storico della città, visite guidate nella Viterbo Sotterranea e golose degustazioni di prodotti tipici della terra etrusca. Esperte guide accompagneranno i visitatori in un ricco itinerario alla scoperta dell'ammaliante Viterbo, svelando interessanti storie, singolari aneddoti e simpatiche curiosità". (Ren)