Milano: De Pasquale (FI), promessa elettorale di ridurre Irpef ha partorito topolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota commenta i capisaldi della manovra di bilancio di Palazzo Marino, annunciati oggi. "La promessa elettorale di ridurre l'Irpef ha partorito un topolino. Rimane una ingiustizia far pagare l'addizionale dello 0.8 per cento a chi ha un reddito di 23.500 l'anno in una città col costo della vita alto. Non si può tassare come un ricco chi ha un reddito lordo sotto i 30 mila euro", attacca De Pasquale. "Il raddoppio dei fondi per scuola e strade - prosegue l'azzurro - è l'ammissione che nella città più ricca d'Italia la manutenzione di strade e scuole è veramente scarsa. Speriamo che in futuro non solo si stanzi di più, ma si spenda meglio e con più controlli. Con la macchina comunale inefficiente che Sala ha creato gli effetti dei maggiori fondi si vedranno forse nel 2022". (com)