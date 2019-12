Traffico Lombardia: Anas, traffico nuovamente regolare su Statale 45 bis

- Il traffico è tornato regolare lungo la statale 45 bis "Gardesana Occidentale" a Gargnano, in provincia di Brescia, dove due mezzi pesanti si sono incrociati in Galleria d'Acli. Lo fa sapere una nota di Anas. (com)