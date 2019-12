Nord Macedonia: in calo i dati sulla produzione industriale a novembre

- L'indice del volume di produzione industriale a novembre 2019 in Macedonia del Nord rispetto al medesimo periodo del 2018 ha toccato quota 7,9. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio statistico statale, secondo cui la produzione industriale nel settore minerario a novembre 2019 anno su anno è diminuita dell'11,9 per cento, nel comparto della produzione è aumentata dello 0,7 per cento, mentre nel ramo energetico è diminuita del 9,6 per cento. L'indice di produzione industriale nel periodo gennaio-novembre 2019, rispetto al medesimo periodo del 2018, è stato pari a 4,7. (Mas)