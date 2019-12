Cultura: Mibact, successo per la mostra a Roma "Fumetti nei musei"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo per la mostra "Fumetti nei musei" all'istituto centrale per la grafica di Roma: in queste giornate di festa oltre 3.000 persone hanno visitato l'esposizione a ingresso gratuito in via della Stamperia a Roma che raccoglie i 51 fumetti ambientati nei principali musei dello Stato italiano. La mostra - riferisce una nota - sarà ancora visitabile fino al 16 febbraio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, compresi il sabato e la domenica. In esposizione le tavole, le vignette e i disegni realizzati da alcuni dei più importanti fumettisti italiani, da Ratigher ad Altan, all'interno del progetto ideato dal Mibact, ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In questi giorni, sui social, alla campagna digitale dedicata alle singole storie, si affianca la partecipazione dei visitatori, i cui scatti condivisi con l'hashtag "fumettineimusei" sono rivolti non soltanto alle tavole in mostra, ma anche al photo booth gigante allestito in una delle vetrine, dove i visitatori possono farsi fotografare tra i protagonisti delle storie a fumetti. (Com)