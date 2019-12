Terremoto: Brignone (Possibile), Salvini usa tragedia per sciacallaggio propagandistico

- "Salvini ha lasciato un vademecum in cui chiede ai militanti di 'trovare un terremotato' per la campagna elettorale. Glielo spieghiamo che non è difficile. Ce ne sono moltissimi nelle zone devastate dalle scosse degli ultimi anni. Sono cittadini abbandonati a loro stessi, anche quando la Lega è stata al governo. Sono cittadini illusi da promesse di ricostruzione che nessuno sta mantenendo, umiliati da una burocrazia farraginosa e inconcludente". Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, commentando le regole della campagna elettorale indicate da Salvini per le Regionali e svelate da articoli di stampa. "Noi li conosciamo bene - aggiunge Brignone in una nota - conosciamo le loro difficoltà, perché gli siamo stati accanto anche tra una campagna elettorale e l'altra. Se Salvini desidera, lo accompagniamo. Ma non per fare sciacallaggio propagandistico. Magari potrebbe capire che cosa significhi vivere tra le macerie. Certo, Salvini non può impararlo da senatori della Lega, come l'ex sindaco di Visso indagato per aver fatto transitare le donazioni per la ricostruzione su conti correnti di società amiche, invece che su quelli del Comune".(Com)