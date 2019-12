Sicurezza: Pianese (Coisp), modifiche decreti non riducano tutele Forze ordine

- "Non accetteremo una revisione al ribasso delle tutele per gli appartenenti alle Forze di Polizia rispetto ai contenuti dei decreti Sicurezza. Sulla salvaguardia di chi si occupa di difendere i cittadini dalle aggressioni della criminalità, organizzata e non, dai trafficanti e dagli spacciatori di droga e dall'eversione terroristica, bisogna fare passi in avanti, non indietro". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Il decreto Sicurezza bis, in particolare, ha riconosciuto la necessità di introdurre ulteriori garanzie per donne e uomini in divisa. Si tratta di tutele doverose che, peraltro - prosegue Pianese in una nota - non esauriscono affatto tutti gli interventi che riteniamo necessari per disincentivare le aggressioni alle Forze dell'ordine. Se dovessero venir meno anche questi passaggi, ci troveremmo nuovamente con una legislazione che favorisce chi delinque anziché chi reprime i reati. E questo, evidentemente, non è tollerabile". (Com)