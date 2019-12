Bolivia: elezioni presidenziali, si lavora per un primo turno a giugno (2)

- Il documento deve essere ora sottoposto alle autorità elettorali provinciali per le "opportune considerazioni". La data delle elezioni dovrà essere pronunciata entro il 7 gennaio ma le autorità, riferisce la stampa locale, mantengono tuttora riserbo. Il principale ostacolo tecnico è rappresentato dall'agibilità di alcune delle sedi provinciali del tribunale, oggetto di devastazioni e incendi nel corso delle proteste dello scorso autunno. "Stiamo facendo gli sforzi per soddisfare i termini temporali, che sono brevi. C'è la capacità di lavoro ma è molto complicato procedere", ha detto il portavoce del tribunale di Santa Cruz, Marcelo Yabeta, ricordando che "ci sono uffici dati alle fiamme e documentazione scomparsa". Per recuperare il materiale "ci muoviamo con due macchine del 1998 e del 2004" ha spiegato Yabeta, ricordando che la provincia è la più grande del paese. (segue) (Brb)