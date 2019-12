Bolivia: elezioni presidenziali, si lavora per un primo turno a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della proclamazione della data, partiti e coalizioni si mettono al lavoro sui possibili candidati. Grande attesa c'è per il nome che sceglierà il partito dell'ex presidente Evo Morales, il Mas (Movimento al socialismo): per conoscerlo occorre aspettare fino al 19 gennaio, così come ha riferito al termine di un incontro sostenuto domenica a Buenos Aires, dove si è rifugiato dallo scorso 12 dicembre. "Stiamo convocando una riunione di alto livello del Mas, con i dirigenti esecutivi i presidenti dei movimenti sociali. Questa riunione si realizzerà il 19 gennaio", ha detto Morales nel corso dell'incontro ritrasmesso dalla boliviana radio "Kausdachun Coca" e dalla argentina "Cn5". L'incontro, ha detto Morales parlando di una "raccomandazione" arrivata dai dirigenti di partito, si terrà nella capitale argentina. L'ex presidente aveva in un primo momento accennato all'ipotesi di riunirsi in una località al confine con la Bolivia, mentre altri esponenti del Mas non intervenuti all'incontro - tra cui la presidente del Senato Eva Copa - hanno ribadito la necessità di proclamare il "ticket" presidenziale in Bolivia. (segue) (Brb)