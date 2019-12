Bolivia: elezioni presidenziali, si lavora per un primo turno a giugno (4)

- I delegati giunti a Buenos Aires hanno inoltre deciso che i parlamentari del Mas, maggioranza in parlamento, si impegnano a effettuare interrogazioni ai ministri del governo ad interim considerati responsabili "di genocidio", per i fatti occorsi nel corso della crisi che ha portato Morales ad abbandonare il paese. Nel corso della riunione è stata infine fissata una "mobilitazione massiccia" per il 22 gennaio, giorno in cui si chiude il mandato presidenziale che Morales considera ancora non esaurito dal momento che il parlamento non ha mai formalmente approvato le dimissioni. Nell'occasione, il "cocalero" dovrebbe tenere un discorso di bilancio del suo mandato presidenziale. (segue) (Brb)