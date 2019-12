Capodanno 2020: Pedica (Pd), serve ordinanza contro botti, Raggi si riduce sempre all'ultimo momento

- "Il Campidoglio emetta subito un'ordinanza contro i botti di capodanno. Raggi non si riduca come al solito all'ultimo momento". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Dal Trentino alla Sicilia si allunga sempre di più la lista dei comuni italiani che decidono di emettere ordinanze contro l'uso di petardi, mortaretti ed altri botti di Capodanno". "È inaccettabile - sottolinea Pedica - che a Roma questo divieto arrivi sempre all'ultimo minuto. Questo ritardo è un indiretto incentivo all'uso dei botti che ogni anno causa il ferimento di tante persone e spaventa gli animali". (Com)