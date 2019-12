Regionali: de Magistris, campo largo per la Campania

- "Dema sarà presente in tutte le prossime consultazioni elettorali, spero in un campo largo per le Regionali" Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Comincia una campagna elettorale senza fine - ha proseguito il sindaco - saremo impegnati il 23 febbraio al Senato con una candidatura ancora da definire, seguiranno le regionali di maggio in Campania e poi le comunali. Dal 2 gennaio sarà avviata una campagna elettorale piena di impegno e passione". Rispondendo ai giornalisti de Magistris ha aggiunto: "Sarò sindaco fino al 2021, salvo eventi eccezionali. In ogni caso escludo sicuramente la corsa al Senato". "Per le regionali - ha spiegato il sindaco - l'obiettivo sarà un campo largo con una coalizione civica regionale, e faremo di tutto perché questa ampia coalizione si faccia, con una candidatura forte e innovativa e persone davvero credibili e capaci di governare. Ci rivolgeremo a più aree. Siamo alternativi a De Luca e Caldoro. Se altri non saranno disposti a costruire la coalizione allargata andremo da soli". "Dopo l'epifania - ha annunciato de Magistris - lanceremo ufficialmente lista e simbolo. Corriamo per vincere, soli o con una coalizione allargata. Saremo la novità rispetto allo scontro De Luca-Caldoro. Vedremo se nel Movimento 5 stelle, o anche nelle forze più moderate del centro destra o del Partito democratico, si accorgeranno che una coalizione civica regionale è quello che si aspettano i cittadini campani". (Ren)