Criminalità: nel 2019 quattrocento arresti in più dei Carabinieri di Milano, aumentano spaccio, truffe e reati di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 sono stati quasi quattrocento in più gli arresti effettuati dai carabinieri nel territorio della provincia di Milano: 3.466 persone, contro le 3.077 del 2018. A farlo sapere, nella conferenza stampa di fine anno, è stato il colonnello Luca De Marchis, che guida il comando provinciale milanese. Aumentano gli arresti, ma - ha riferito De Marchis - “i dati della delittuosità reale sono in calo e ci descrivono un territorio che è molto più sicuro rispetto agli anni precedenti”. I furti registrati dall’Arma (che ha proceduto per il 69 per cento dei reati commessi nella provincia di Milano nell’anno che sta per concludersi), per esempio, sono calati del dodici per cento nel 2019 e le rapine dell’undici. “Quello della delittuosità reale è un dato confortante ma non soddisfacente - ha osservato però il comandante - perché c’è sempre il tema della sicurezza percepita e perché ci sono comunque dei reati in controtendenza, che fanno registrare lievi aumenti rispetto agli anni precedenti. Tra questi c’è il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le truffe, incluse quelle alle persone anziane, e la violenza di genere, con reati come i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori”. Questi ultimi, secondo il colonnello, sono aumentati anche per “una maggior propensione a denunciare, aiutata anche dalla recente legislazione del Codice Rosso”. Per quanto riguarda lo spaccio di droga, i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno sequestrato complessivamente 280 chili di stupefacenti nel 2019, ha fatto sapere De Marchis, che ha sottolineato anche la “felice esperienza del bosco di Rogoredo, restituito alla città, grazie al modello di straordinario successo messo in campo dal prefetto Renato Saccone”. “Un modello - ha proseguito il comandante - che si cercherà di trasportare in altre zone, perché il traffico degli stupefacenti non è stato debellato e ci sono fenomeni di spostamenti e migrazioni ad esempio al parco delle Groane”. (segue) (Rem)