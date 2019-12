Criminalità: nel 2019 quattrocento arresti in più dei Carabinieri di Milano, aumentano spaccio, truffe e reati di genere (2)

- Grande attenzione è stata posta anche nel contrasto al fenomeno delle truffe: il 9 marzo scorso i militari della Tenenza di Paderno Dugnano e della Stazione di Brugherio hanno arrestato quattro italiani, responsabili di almeno otto episodi di truffa agli anziani risalenti al maggio 2018. E c’è poi l’operazione “Condor” del novembre 2019, coordinata dalla Dda di Napoli, che ha fatto finire in manette 51 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata a danno di persone anziane, con l’aggravante per 14 di loro della finalità di favorire il clan camorristico “Contini”. “Una grande operazione che per la prima volta ha dimostrato il livello superiore con la regia della camorra e clan contigui dietro a questi fenomeni”, ha osservato De Marchis, sottolineando poi come la truffa agli anziani, oltre al danno economico (spesso consistente, dato che le persone in là con gli anni solitamente tengono in casa denaro e preziosi), ne arrechi uno che secondo il comandante è “ancor più devastante”, quello psicologico. “Anche in questo settore intendiamo profondere energia nel 2020”, ha promesso De Marchis, ricordando anche della campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone anziane intrapresa con il Comune di Milano e le altre forze dell’ordine. Obiettivo per il 2020 è poi la lotta alla criminalità organizzata, perché - ha spiegato il colonnello - “la Lombardia ha dimostrato di essere un territorio fortemente infiltrato, soprattutto dalla ‘ndrangheta”. Nell’anno che volge al termine i Carabinieri di Milano hanno sequestrato e confiscato sul territorio beni immobili e mobili per un valore di oltre 16 milioni di euro. (segue) (Rem)