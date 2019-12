Criminalità: nel 2019 quattrocento arresti in più dei Carabinieri di Milano, aumentano spaccio, truffe e reati di genere (3)

- Sul fronte omicidi, sono 16 quelli commessi nel 2019 sul territorio metropolitano di Milano. I militari hanno preceduto in dieci casi, sette dei quali già risolti, con in tutto nove persone individuate come responsabili e assicurate alla giustizia. L’attività investigativa dell’Arma prosegue invece per l’omicidio di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate trovato morto il 12 luglio scorso; per quello di Basiglio, che ha per vittima l’imprenditore edile 64enne Giuseppe Giuliano e resta misteriosa infine l’uccisione della massaggiatrice cinese in un appartamento di via Esterle. Nel bilancio di fine anno dei carabinieri non poteva mancare un riferimento al pullman sequestrato con 51 bambini a bordo lo scorso 20 marzo. “È l’episodio che più ci è rimasto dentro. Ha messo in luce due aspetti: l’eroismo e il coraggio dei carabinieri, che va diviso con i bambini e il modello organizzativo dell’Arma, diffusa in modo capillare sul territorio”, ha osservato De Marchis, ricordando come l’operazione che ha portato al salvataggio di tutte le persone sequestrate sia stata condotta da sei pattuglie di diverse stazioni dei carabinieri, fatte convergere lungo l’itinerario del bus. Sono 75 le stazioni dei carabinieri nel territorio metropolitano di Milano. Trecento al giorno i servizi di pattuglia, di cui novanta nel territorio del capoluogo lombardo. (Rem)