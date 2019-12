Speciale difesa: ministro Esteri ucraino, Germania ha respinto nostra richiesta di aiuti militari

- L'Ucraina è grata alla Germania per il sostegno finanziario e l'impegno politico, ma la richiesta di Kiev per l'assistenza militare è stata respinta. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Vadym Prystaiko, parlando all'agenzia di stampa tedesca "Rnd". Il ministro ha risposto ad una domanda sul fatto che solo una piccola parte della popolazione tedesca approverebbe le sanzioni contro la Russia per l'occupazione della Crimea. "Conosco le colpe di cui i tedeschi ancora hanno esperienza a causa dell'occupazione nazista dell'Unione sovietica. Il terzo reich ha ucciso milioni di persone, inclusi molti russi", ha ricordato il ministro degli Esteri osservando tuttavia che gli ucraini sono coloro che hanno sofferto di più durante la Seconda guerra mondiale. "Abbiamo perso oltre dieci milioni di persone", ha detto. "Le sanzioni sono necessario per mantenere i russi al tavolo dei negoziati", ha aggiunto Prystaiko auspicando che Berlino possa cambiare posizione sull'ultima richiesta di aiuti militari presentata da Kiev. (Res)