Speciale difesa: Libia: Conte, serve una soluzione politica no a opzione militare

- L’Italia aveva previsto che quella in Libia sarebbe diventata una guerra per procura e l’opzione militare allontanerebbe ancora di più una risoluzione della crisi. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. “Abbiamo una realtà che è articolata sulla base non di due eserciti, ma di milizie anche di tribù e quindi una frammentazione incredibile e pensare di poter che con l’opzione militare in poche settimane stabilizza la Libia era velleitario e si è rivelato tale”, ha dichiarato Conte. Il premier ha sottolineato che dall’Italia vi “è stata e c'è una incessante attività diplomatica, spesso anche non visibile”. Il premier ha rivelato di avere avuto un colloquio telefonico con i presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin, e Recep Tayyip Erdogan, che conferma un costante dialogo. (Res)