Speciale difesa: Russia, avviata produzione in serie dei missili Avangard

- La Russia ha avviato la produzione in serie di sistemi missilistici ipersonici Avangard: lo ha detto il viceministro della Difesa di Mosca Aleksej Krivoruchko, parlando al quotidiano del ministero della Difesa russo "Krasnaya Zvezda". "Gli equipaggiamenti sono stati forniti per due lanciatori di missili per continuare a riequipaggiare la divisione Kozelsky delle Forze missilistiche strategiche con questo tipo di sistema (l'Avangard). I lavori sono iniziati per produrre in serie il sistema missilistico Avangard", ha dichiarato il viceministro. Secondo quanto riferito ieri da una nota del ministero della Difesa, il nuovo sistema missilistico strategico russo Avangard è entrato ufficialmente in funzione ed è pronto per essere dispiegato sul campo. (Rum)