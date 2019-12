Speciale difesa: Russia, nel 2020 contratti per costruzione di quattro nuovi sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia pianifica di concludere i contratti per la costruzione di due sottomarini a propulsione nucleare Borei-A e per due Yasen-M nel corso del 2020. Lo ha detto il viceministro della Difesa russo, Aleksej Krivoruchko parlando al quotidiano del ministero della Difesa "Krasnaya Zvezda". Secondo il viceministro, nel corso del prossimo anno il ministero di Mosca punta anche al contratto per la costruzione di due Fregate Project 22350. (Rum)