Montenegro: Fronte democratico, presidente Brajovic ha chiesto intervento polizia in parlamento

- La richiesta di intervento da parte della polizia avvenuto venerdì nel parlamento del Montenegro è partita dal presidente dell'assemblea, Ivan Brajovic: è quanto affermato dal partito filo serbo Fronte democratico in una conferenza stampa tenuta oggi a Podgorica, secondo quanto riporta l'emittente "Rtcg". Nel corso dell'intervento della polizia sono stati arrestati 3 deputati della forza politica per aver provocato disordini nel corso della votazione della legge sulle libertà religiose, che prevede la possibilità di nazionalizzazione da parte dello Stato di alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa, la quale ha giurisdizione canonica autocefala anche sul Montenegro. I vertici di Fronte democratico hanno fatto appello a tutti i membri del partito e ai simpatizzanti per continuare "a difendere i luoghi sacri ovunque in Montenegro". (segue) (Mop)