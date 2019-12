Montenegro: Fronte democratico, presidente Brajovic ha chiesto intervento polizia in parlamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente, il metropolita montenegrino della Chiesa ortodossa serba Amfilohije ha accusato il governo di avere varato la nuova legge sulle libertà religiose per "generare conflitto". Amfilohije ha detto al quotidiano "Dan" che "uno stato moderno ha il ruolo e l'obbligo di garantire la pace, lo stato di diritto e il diritto alla proprietà per tutti, mentre da noi succede il contrario: un esecutivo che deve garantire la pace si attiva per produrre il conflitto". Amfilohije ha affermato che "a causa delle numerose lacune che contiene la nuova legge, l'unica soluzione giusta per coloro che ci tengono al futuro, alla pace, alla stabilità, all'armonia inter-religiosa e alla convivenza in Montenegro è quella di ritirare il testo dall'iter". La legge, secondo Amfilohije, "è pericolosa e scritta in malafede e non merita di essere discussa dal parlamento montenegrino fino a quando non avrà ottenuto il benestare da tutte le chiese e comunità religiose tradizionali in Montenegro, in base al parere della Commissione di Venezia e agli standard internazionali". (Mop)