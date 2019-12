Università Lazio: Pasquali (Sir), bene misura per contrasto "fuga cervelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va salutato come un’ottima notizia lo stanziamento di 2,3 milioni di euro annunciato dall’assessore al Lavoro, della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. Sostenere gli atenei pubblici e privati con sede nel Lazio attraverso borse di studio da erogare ai dottori di ricerca più meritevoli per la realizzazione delle proprie ricerche, significa aumentare la sinergia tra percorsi formativi e mercato del lavoro, passando per l’innovazione tecnologica.” Lo afferma in una nota il presidente di Sistema impresa Roma, Francesco Pasquali, in merito alla misura di contrasto al fenomeno della "fuga dei cervelli" della Regione Lazio. “La trasformazione digitale e la formazione rappresentano ormai un binomio inscindibile per la tenuta economica e finanziaria delle aziende. Iniziative simili assumono maggior importanza alla luce dei dati diffusi da Unioncamere, secondo i quali 3 imprese su 4 non stanno puntando sulla formazione 4.0 in quanto non intravedono nella trasformazione digitale la strada per aumentare la propria competitività. È evidente – conclude il presidente di Sistema impresa Roma - che è necessario incoraggiare gli imprenditori per formare figure qualificate in grado di cogliere gli enormi vantaggi, economici e fiscali, incarnati dalla trasformazione digitale”. (Com)