Metro A: Pedica (Pd), chiusura stazione Cornelia una vergogna per la città

- "Solidarietà ai cittadini del quartiere Aurelio per la chiusura della stazione della metro Cornelia. Dopo Barberini, un altro esempio della disastrosa gestione del trasporto pubblico della​ giunta grillina". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, membro della direzione romana del Pd. "È vergognoso che Raggi continui a fare spot sul rilancio dell'Atac quando la metropolitana è sull'orlo della paralisi. La sindaca abbia almeno la decenza di non prendere in giro i cittadini", conclude Pedica. (Com)