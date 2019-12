Kazakhstan-Turchia: colloquio telefonico fra presidenti Tokayev ed Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Kazakhstan e Turchia - Kassym-Jomart Tokayev e Recep Tayyip Erdogan - hanno avuto una conversazione telefonica. È quanto riferisce l’ufficio stampa della presidenza kazakh, secondo cui i due capi di Stato si sono scambiati gli auguri per il Capodanno imminente. I presidenti hanno preso atto delle dinamiche positive delle relazioni bilaterali in tutti gli ambiti di cooperazione e hanno discusso delle prospettive di rafforzare il partenariato strategico bilaterale. I capi di Stato hanno sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo politico regolare e fiducioso e hanno delineato alcuni piani di cooperazione per il 2020. (Res)