Governo: Catalfo, reddito cittadinanza e quota 100 sono misure intoccabili

- "Per me e per tutto il Movimento cinque stelle reddito di cittadinanza e quota 100 sono misure intoccabili. Chi propone di smantellarle o cambiarle sappia che non avrà mai i nostri voti". Lo afferma su Facebook il ministro per il Lavoro e le Politiche sociali, Nunzia Catalfo. (Rin)