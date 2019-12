Russia-Ucraina: Putin discute progressi crisi con omologo finlandese Niinisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha informato telefonicamente l’omologo finlandese Sauli Niinisto sui progressi nei colloqui volti a risolvere la crisi in Ucraina e sui risultati del vertice del Formato Normandia svoltosi lo scorso 9 dicembre a Parigi. Lo ha riferito il Cremlino in una nota. “È stata confermata la disponibilità a proseguire la cooperazione in ambito internazionale. Putin ha informato Niinisto della situazione in merito alla crisi ucraina, in particolare dei risultati del vertice del Formato Normandia tenutosi all'inizio di dicembre a Parigi", si legge nella nota. "Una valutazione positiva è stata assegnata allo scambio di prigionieri che ha avuto luogo ieri nella regione di Donetsk", riferisce inoltre il Cremlino. (Rum)