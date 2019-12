Corte conti: magistrati italiani alla convenzione Onu contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, la Corte dei conti ha preso parte alla conferenza degli Stati parte della convenzione delle Nazioni unite sulla corruzione, svoltasi ad Abu Dhabi. La convenzione delle Nazioni unite sulla corruzione è l'unico strumento vincolante esistente a livello mondiale riguardante l'anticorruzione ed è stata ratificata da 186 Paesi. Ogni due anni, gli Stati membri della convenzione si incontrano per verificare l'implementazione e l'applicazione della convenzione e per discutere come gli Stati possano migliorare i metodi e gli strumenti per combattere la corruzione. Tra gli argomenti discussi durante l'ottava sessione della conferenza, come hanno fatto sapere in una nota l'organismo di giustizia contabile italiana, ci sono stati la prevenzione, la cooperazione internazionale, la misurazione della corruzione (discussa la bozza di risoluzione presentata dal governo italiano) e il recupero di beni, nonché la programmazione della sessione speciale dell'assemblea generale sulla corruzione convocata per il 2021. In rappresentanza dell'istituto, presenti il consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa e il primo referendario Erika Guerri. La delegazione italiana. guidata dal Ministero della giustizia, era composta, oltre che dalla Corte dei conti, dai rappresentanti del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Interno e dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Ren)