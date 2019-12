Venezuela: governo accusa Brasile di concedere "rifugio" a "terroristi" (5)

- I paesi accusati hanno a vario titolo smentito la ricostruzione operata da Caracas. Il governo colombiano ha parlato di accusa "infondate" e "in mala fede", invitando al contempo la comunità internazionale a non prestare attenzione alle "azzardate accuse" del "regime illegittimo di Nicolas Maduro", che per Bogotà starebbe solo "cercando di distrarre l'attenzione dinanzi ai gravi problemi interni". "Il Brasile nega qualsiasi coinvolgimento nell'episodio", ha fatto sapere da parte sua il ministero in una nota alla stampa. Anche il Perù ha negato il suo presunto coinvolgimento. Il ministro degli Esteri peruviano, Gustavo Meza-Cuadra, ha respinto le dichiarazioni dell’omologo venezuelano, Jorge Arreaza, che ha accusato il governo di Lima di essere legato all'attacco. “Respingiamo le false dichiarazioni di Jorge Arreaza, che lega il Perù e il gruppo di Lima ad azioni di violenza occorse in Venezuela”, ha scritto il ministro peruviano sul suo account Twitter. (Brb)