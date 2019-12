Lavoro: Istat, nel 2018 occupazione supera livelli pre crisi

- Il 2018 è stato caratterizzato per un nuovo aumento dell’occupazione (+192 mila unità rispetto al 2017), superando i livelli pre crisi. Il tasso di occupazione 15-64 anni è salito al 58,5 per cento (+0,6 punti) sfiorando il livello massimo del 2008, ma si allontana ancora dalla media Ue (68,6 per cento). Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo Annuario statistico italiano 2019. La crescita dell’occupazione nel 2018 ha interessato soltanto i dipendenti (+215 mila), esclusivamente a tempo determinato, mentre è tornato a calare il tempo indeterminato. Nel 2018 prosegue la riduzione dei disoccupati (-151 mila) e del tasso di disoccupazione (-0,6 punti), in particolare per i giovani, associata alla complessiva diminuzione dell’inattività. Nel totale delle imprese dell’industria e servizi le posizioni lavorative dipendenti nella media 2018 hanno raggiunto i 12 milioni e 682 mila unità, con un incremento rispetto al 2017 del 2,3 per cento, trainato più dai servizi (+2,8 per cento) che dall’industria (+1,4 per cento). Negli stessi settori, i posti vacanti nelle imprese con almeno 10 dipendenti sono in media l’1,1 per cento del totale delle posizioni lavorative occupate o vacanti (+0,2 punti percentuali). Nelle stesse imprese, è aumentato il monte ore lavorate (+2,7 per cento), nonostante il calo delle ore di Cig (da 7,7 a 6,5 ore ogni mille ore lavorate), ma è diminuito l’indice delle ore lavorate per dipendente (-0,3 per cento). (segue) (Ren)