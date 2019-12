Lavoro: Istat, nel 2018 occupazione supera livelli pre crisi (2)

- Nelle imprese con più di 500 dipendenti l'Istat ha registrato un lieve aumento dell’occupazione al netto della Cig (+0,2 per cento), e una riduzione del ricorso alla Cig (-1,3 ore ogni mille ore lavorate), a cui si associa un aumento delle ore effettivamente lavorate per dipendente (+0,5 per cento). Nel 2018 è proseguita la crescita del costo del lavoro nel totale delle imprese (+1,8 per cento). Dopo nove anni di decelerazione, le retribuzioni contrattuali orarie nel totale economia sono aumentate dell’1,5 per cento nel 2018. La struttura occupazionale delle imprese attive è costituita da addetti (personale interno) e personale esterno all’impresa (lavoratori esterni e temporanei). Nel 2017, oltre il 71 per cento degli addetti è stati rappresentato da lavoratori dipendenti, che presentano una alta quota di donne. La minore quota di donne è stata riscontra fra gli indipendenti, che sono anche i più anziani, fra i più istruiti (dopo gli esterni) e più presenti nelle piccole imprese. I temporanei sono i più presenti nelle grandi imprese, i meno istruiti e con la maggiore presenza straniera. (Ren)