Serbia: premier Brnabic, entro 2025 stipendio medio a 900 euro (2)

- Lo stipendio medio lordo nel mese di agosto era pari a 74.768 dinari (circa 636 euro), con un aumento nominale dell'8,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. L'aumento reale è stato invece del 7,2 per cento secondo i dati dell'Istituto di statistica. Lo stipendio medio netto era in Serbia a luglio pari a 55.042 dinari (circa 468 euro), con un aumento nominale dell'11,9 per cento e reale del 10,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo stipendio medio lordo era a luglio pari a 76.056 dinari (circa 647 euro), con un aumento nominale dell'11,8 per cento e reale del 10 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. (segue) (Seb)