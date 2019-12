Cultura: Clarissa Bevilacqua e Rebecca Taio ricevono a Cortina il premio Bagus

- Una è la più giovane musicista italiana autorizzata a suonare uno Stradivari. L’altra è una polistrumentista, talento al flauto traverso e al violoncello. Stiamo parlando, rispettivamente, di Clarissa Bevilacqua e Rebecca Taio, due astri nascenti nel panorama della musica classica made in Italy. Sabato 4 gennaio 2020 le due artiste riceveranno il “Premio Bagus Talenti Musicali”, conferito per il secondo anno dall’Associazione Bagus nell’ambito del Gran Concerto dell’Epifania (Cortina d'Ampezzo, Alexander Girardi Hall, ore 20), promosso e organizzato dall'Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo, con la direzione artistica di Fabrizio Carbonera. “Sono veramente felice di ricevere questo riconoscimento dall’Associazione Bagus – ha commentato Clarissa Bevilacqua – un premio che condivide e sostiene la mia priorità come musicista: riuscire a sviluppare il potenziale individuale per poter condividere le emozioni della mia passione e la bellezza di questa arte con il pubblico di tutto il mondo.” "Sono venuta a conoscenza del premio Bagus lo scorso anno, quando è stato assegnato alla violinista Laura Marzadori – ha aggiunto Rebecca Taio – È quindi per me un grande onore ricevere questo riconoscimento. La gioia che provo è immensa e farò di tutto per esprimere al massimo il mio potenziale superando i miei stessi limiti." L’appuntamento, che quest’anno vedrà sul palco dell’Alexander Girardi Hall i Virtuosi del Teatro alla Scala con i solisti Luisa Prandina all’arpa, Marco Zoni al flauto e Fabrizio Meloni al clarinetto, in vista delle Olimpiadi 2026, sancisce il legame tra Cortina, Regina delle Dolomiti, e Milano, capitale della moda e dell’imprenditoria. Non solo per la presenza dei Virtuosi del Teatro alla Scala, ma anche per la preziosa collaborazione con l’antica sartoria teatrale Arrigo Costumi, che fornirà costumi e abiti agli artisti, disegnati appositamente per l’occasione. Al termine del Gran Concerto, che sarà presentato da Michela Andreozzi, l’Hotel de la Poste organizza una cena di gala benefica presso il Salon Dolomieu. Quest’anno i proventi della cena saranno destinati alla Andrea Bocelli Foundation, presente all’evento con una delegazione, per la ricostruzione dell’Accademia Musicale di Camerino, distrutta dal disastroso terremoto del 2009. Un evento che coniuga l’emozione della musica con un sostegno concreto ai giovani musicisti colpiti dal sisma aquilano. (com)