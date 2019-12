Colombia: arrestato ex negoziatore Eln in colloqui di pace con il governo

- La polizia colombiana ha arrestato Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conosciuto come ‘Juan Carlos Cuellar’, membro della direzione nazionale dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) ed ex negoziatore del gruppo armato nei colloqui di pace con il governo, oggi interrotti. Lo riferisce il quotidiano “El Tiempo”, secondo cui l’uomo è stato arresto ieri a Cali, nel dipartimento di Valle del Cauca. Cuellar è stato tratto in arresto per ribellione, omicidio, estorsione e rapimento, furto, possesso illegale di armi e documenti falsi. (segue) (Mec)