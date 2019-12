Liberia: manifestazione anti Weah rinviata al 6 gennaio

- E' stata rimandata al prossimo 6 gennaio la manifestazione di protesta indetta oggi in Liberia da una parte dell'opposizione per chiedere le dimissioni del presidente George Weah, accusato di non attuare misure capaci di risollevare l'economia del paese. La protesta, riferisce la stampa locale, era stata convocata dal Consiglio dei patrioti, ombrello che racchiude figure dell'opposizione, sindacalisti e rappresentanti della società civile, ma non autorizzata dalla polizia. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi, il leader del collettivo Henry Costa ha annunciato il rinvio di una settimana della manifestazione. (segue) (Res)