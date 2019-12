Liberia: manifestazione anti Weah rinviata al 6 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a ieri, il Consiglio dei patrioti aveva mantenuto l'invito a manifestare. Durante un confronto con i giornalisti, Costa aveva rinnovato l'invito a scendere "pacificamente" in piazza per contestare il governo, sostenendo che la manifestazione è "un'iniziativa importante per la democrazia, non una guerra". Il leader aveva auspicato una grande partecipazione alla protesta, come già accaduto lo scorso 7 giugno. Nei giorni scorsi le Nazioni Unite e la Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno esortato il governo e l'opposizione liberiani ad aumentare gli sforzi di dialogo. Il paese affronta una forte svalutazione della moneta e picchi di inflazione che hanno aggravato la situazione di povertà. (Res)