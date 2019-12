Napoli: Borrelli (Verdi), centauri seminano il panico a Piazza Municipio

- "Quello accaduto ieri sera è una manifestazione del degrado sociale, mentale ed educativo che sta subendo la nostra città. Non si tratta solo una bravata, di una ragazzata, anzi dovremmo smettere di usare questi termini, così facendo giustifichiamo questo tipo di atti, ma è un atto vandalico a tutti gli effetti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando un video in cui si vedrebbero diversi scooter, con a bordo anche tre passeggeri sprovvisti di casco, sfrecciare all'interno dell'are pedonale di Piazza Municipio a Napoli. "Le nostre strade - ha proseguito Borrelli - devono poter essere sicure, ad ogni ora, in ogni quartiere e per tutti, dai baimbini agli anziani. Per poter rendere la nostra una città sicura occorre prevenire e reprimere qualsiasi tipo di atto delinquenziale, attraverso più controllo del territorio, con video camere, con punizioni severe e attraverso un adeguato programma di educazione che deve partire, innanzitutto, dai genitori". (Ren)