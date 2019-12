Infrastrutture: Anas, nel 2019 sbloccati cantieri per 2,5 miliardi di euro (2)

- L'amministratore delegato Massimo Simonini afferma che "è stato per Anas un anno intenso, ricco di sfide e di risultati importanti, grazie anche al consolidamento dell’appartenenza al gruppo Fs italiane. Nel 2019 abbiamo realizzato un processo di pianificazione degli investimenti e di programmazione dei lavori che ci ha permesso non solo di sbloccare alcuni cantieri fondamentali, ma di investire ingenti risorse nella manutenzione programmata. La riorganizzazione della struttura aziendale, che ha assicurato la razionalizzazione dei processi e la maggiore rapidità decisionale, potenziando al contempo il presidio del territorio, ha permesso ad Anas di migliorare gli standard di sicurezza della nostra rete, garantendo agli utenti - conclude Simonini - continuità territoriale e qualità dei servizi". (Com)