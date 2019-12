Torino: da gennaio 40 nuovi bus a metano sulle linee 55, 71 e 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati oggi, in piazza Palazzo di Città, a Torino, i nuovi bus con alimentazione a metano della flotta Gtt in servizio in città dai primi giorni del 2020. Erano presenti la Sindaca di Torino Chiara Appendino e l’Assessora ai Trasporti Maria Lapietra, l’Assessore ai Trasporti della Ragione Piemonte Marco Gabusi e l’Amministratore Delegato di GTT Giovanni Foti. Fornitore dei nuovi bus Conecto CNG, alimentati a gas naturale, è il gruppo Daimler–Mercedes che si è aggiudicato la gara indetta da GTT. Il contratto prevede la manutenzione in “full service” per 8 anni. L’investimento complessivo è di 11,6 milioni di euro; quello per la sola fornitura dei bus, di circa 11,1 milioni di euro, è finanziato al 50% dalla Regione Piemonte e al 50% da GTT. Ad oggi sono già state consegnate 13 vetture a cui seguiranno a breve altre 27, per un totale di 40 autobus. I nuovi bus saranno impiegati dal 2 gennaio sulla linea 55 e progressivamente nel corso del mese saranno immessi in servizio sulle linee 71 e 12. I 40 Conecto CNG andranno a sostituire i veicoli 12 metri a metano acquistati da GTT negli anni 2000 e 2001. Il motore del Conecto CNG abbassa ulteriormente il livello di emissioni sonore ed atmosferiche rispetto ai veicoli a metano che saranno sostituiti. (segue) (Rpi)