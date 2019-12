Torino: da gennaio 40 nuovi bus a metano sulle linee 55, 71 e 12 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni GTT ha acquistato 191 veicoli, di cui 144 per il servizio urbano e suburbano, ed ha quindi rinnovato circa il 20% della flotta bus. Grazie alla sostituzione delle vetture più datate l’età media della flotta scenderà nel 2020 di 1 anno e mezzo e risulterà inferiore a 11 anni. Il nuovo autobus ha la stessa livrea giallo-blu dei 74 autobus Conecto 12 e 18 metri in servizio in Città da questa estate; si differenzierà esteticamente solo per la presenza sulle vetrate di un fiore giallo e la scritta “bus a gas naturale”. L’ingresso e l’uscita dai mezzi sarà regolata, come già previsto su tutti i bus 12 metri di ultima generazione con entrata dalla porta anteriore, uscita dalla porta centrale e da quella posteriore. (Rpi)