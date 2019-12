Tunisia: segretario generale Ugtt chiede di accelerare formazione governo

- Il segretario generale dell’Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha fatto appello alle forze politiche nazionali perché accelerino la formazione del governo e garantiscano “continuità istituzionale” al paese. “Le consultazioni sulla formazione del prossimo esecutivo si stanno prolungando molto. Questa situazione non può perdurare. Se ci sono dei punti deboli, sarà sempre possibile rimediare in seguito”, ha dichiarato Taboubi in un comunicato al termine di un incontro con il premier incaricato, Habib Jemli. “L’impegno del capo del governo designato a formare un esecutivo composto da figure indipendenti non deve venire meno, in modo che la sua credibilità e quella del governo non vengano messe in discussione”. Il leader sindacale ha quindi espresso l’auspicio che la composizione dell’esecutivo venga annunciata prima delle celebrazioni per il nuovo anno, cosa che aiuterebbe ad alimentare la fiducia dei donatori internazionali. Oggi pomeriggio Jemli dovrebbe tenere una conferenza stampa, come annunciato nelle scorso ore dal suo portavoce Kais Argoubi. (Tut)