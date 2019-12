Viterbo: Comune Bolsena conferisce cittadinanza onoraria a ex comandante carabinieri Oliva

- Il consiglio comunale di Bolsena ha conferito ieri la cittadinanza onoraria al luogotenente in congedo Giuseppe Oliva, per oltre 20 anni comandante della stazione locale dei carabinieri. Oltre a tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e ai carabinieri del territorio alla cerimonia sono intervenuti anche il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo colonnello Andrea Antonazzo e il capitano Antonino Zangla, comandante della compagnia di Montefiascone. “Il luogotenente in congedo Giuseppe Oliva – ha spiegato il sindaco di Bolsena, Paolo Dottarelli – è stato, in termini assoluti, un fulgido esempio di corretta rappresentanza delle istituzioni, nello svolgimento degli incarichi espletati nell’Arma dei carabinieri, che ha avuto il pregio di poter contare sulla tempra di un uomo che non ha mai dimenticato, anche con sacrificio di esigenze familiari e personali, di aver giurato fedeltà ai più alti valori dello Stato”. Per Dottarelli “la città di Bolsena nutre, nei confronti del luogotenente Oliva, un profondo senso di gratitudine che è il riconoscimento della sua abnegazione al lavoro, e della sensibilità di un uomo incapace di confondere i rapporti di cordialità con la propria missione istituzionale, sempre svolta con assoluta imparzialità”. Nel ricevere l’onorificenza Oliva ha ringraziato “di cuore” tutti i suoi collaboratori “perché – ha detto – se ho ricevuto questo riconoscimento è anche grazie a loro. Con questo gesto mi legate ancora di più a Bolsena. Per me è stato un onore, con la lettera maiuscola, essere il comandante di questa città”(Com)