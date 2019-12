Fisco: Baldelli (FI), mio emendamento su maxiconguagli in vigore anche per bolletta idrica

- "Dal 1 gennaio entra in vigore anche per la bolletta idrica la norma Baldelli sulla prescrizione breve (tetto massimo 2 anni) dei conguagli. La mia legge contro i maxiconguagli, inserita all'unanimità come emendamento nella legge di Bilancio 2018, è già in vigore per luce e gas". Lo afferma su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)