Capodanno: comune di Pavia comunica ordinanza con i divieti

- Per l'ultimo dell'anno, il Comune di Pavia comunica in una nota l'ordinanza relativa alla manifestazione di pubblico intrattenimento/spettacolo denominata "Capodanno 2020": divieto nell'area di Piazza della Vittoria, Corso Cavour, Via della Zecca, Via del Comune, Via Beccaria e via Omodeo di: somministrare, vendere, consumare, asportare dai locali bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo che possono costituire un pregiudizio per l'incolumità dei partecipanti. Divieto di detenere bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti, nonché detenere artifizi pirotecnici, petardi ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato. Periodo di validità: dalle ore 20 del 31/12/2019 alle ore 06 del 01/01/2020. (com)