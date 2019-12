Milano: furto in appartamento in via Moscova, ladri scappano con cassaforte in mano

Milano , 30 dic 13:18 - (Agenzia Nova) - Svaligiano un appartamento e scappano con la cassaforte in mano. È successo ieri sera, intorno alle 22.30, in via Moscova, nel pieno centro di Milano. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il custode del palazzo di sette piani, che ha sentito delle voci ed è uscito a controllare. È stato allora che ha notato due persone, con un piede di porco e una cassaforte in mano, che si sono dileguate in fretta, prima che il portinaio potesse capire che direzione avessero preso. Al secondo piano dell’edificio la porta dell’appartamento era socchiusa. Il proprietario e la moglie erano via per le vacanze dal 28 dicembre. Nella cassaforte tenevano conservati documenti, gioielli e altri preziosi. Sul furto indagano gli agenti della Questura di Milano, che non avendo trovato segni di effrazione sulla porta d’ingresso, suppongono che i ladri siano entrati dal balcone della casa.

