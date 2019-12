Capodanno 2020: Bergamo, festa allo Spin time? Non conosco vicenda

- Rispetto alla festa di Capodanno presso lo Spin time labs, palazzo occupato nel quartiere romano all'Esquilino, il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Bergamo - a margine dell'inaugurazione della biblioteca Arcipelago Auditorium - ha spiegato: "Non conosco la questione, non sono in grado di esprimermi. Mi sono occupato del mio di Capodanno che è già abbastanza complicato''. (Rer)