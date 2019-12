Usa-Cipro: Pompeo in visita a Nicosia il 7 gennaio

- Il 7 gennaio prossimo il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si recherà in visita a Cipro, a conclusione del suo viaggio di lavoro in Europa orientale e Asia centrale. A Nicosia, Pompeo incontrerà il presidente Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides, ai quali confermerà l'importanza dei rapporti fra Stati Uniti e la Repubblica di Cipro. Pompeo incontrerà inoltre il leader turco-cipriota Mustafa Akinci. Nei giorni precedenti, il segretario di Stato Usa sarà in visita in Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan e Uzbekistan.(Was)