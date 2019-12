Cultura: Raggi inaugura "Arcipelago", nuova biblioteca pubblica nel municipio VIII di Roma

- "Impedire che l'ottavo municipio rimanesse senza neanche una biblioteca comunale". È stato il presidente di Biblioteche di Roma Paolo Fallai a spiegare perché questa mattina nell'ex auditorium del municipio VIII è stata inaugurata, alla presenza della sindaca Virginia Raggi, del vicesindaco Luca Bergamo e del presidente del municipio Amedeo Ciaccheri la nuova biblioteca Arcipelago. Trecento metri quadri dove i cittadini troveranno 10mila articoli tra libri e dvd.A metà novembre, infatti, ha chiuso definitivamente la biblioteca comunale ospitata all'interno del Caffè letterario di viale Ostiense. "Il Comune - ha spiegato Fallai - ci ha messo a disposizione uno spazio in via Costantino, ma per realizzare la nuova biblioteca servirà tutto il 2020, e il municipio non poteva aspettare un anno. Così, grazie al municipio, abbiamo trovato questo spazio e in pochissimo tempo allestito questa biblioteca". "Per questo territorio - ha concluso Fallai - abbiamo un grande progetto: riaprire la biblioteca Ostiense all'interno degli ex Mercati generali. Un sogno che abbiamo ancora grazie alla sindaca e al vicesindaco che quel sogno lo hanno voluto tenere vivo". (segue) (Rer)