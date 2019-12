Cultura: Raggi inaugura "Arcipelago", nuova biblioteca pubblica nel municipio VIII di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la sindaca ha espresso la sua soddisfazione: "In questa città sterminata - ha detto la prima cittadina - servono dei poli, dei centri dove le persone possono incontrarsi e iniziare a fare cultura. Le biblioteche oggi non sono solo posti dove si prendono in prestito dei libri, ma luoghi dove i cittadini possono confrontarsi, partecipare a delle discussioni o a dei concerti, scoprendo qualcosa e anche un po' per scoprendo sé stessi. Spesso ci dimentichiamo quanto essere parte di una città sia prima di tutto essere parte di una comunità: le biblioteche ce lo ricordano". Per il presidente del municipio VIII Ciaccheri la nascita della biblioteca rappresenta anche il modo migliore per sfruttare l'auditorium: "Questo luogo rischiava di rimanere inutilizzato e invece adesso è uno spazio utilizzato al meglio". (Rer)